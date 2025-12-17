Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre dá parecer favorável à cassação do vereador Gilvani, o Gringo

Gilvani, o Gringo recebeu 7.891 votos nas eleições de 2024. Elson Sempé Pedroso/CMPA / Divulgação

Nesta quarta-feira (17), a Comissão de Ética da Câmara Municipal de Porto Alegre se manifestou favorável à cassação do mandato do vereador Gilvani Dalloglio (Republicanos), conhecido como "Gilvani, o Gringo".

O relatório da vereadora Karen Santos (PSOL) foi aprovado com 11 votos favoráveis e uma abstenção.

Em 29 de setembro, colegas apontaram que o vereador teria admitido ter praticado irregularidades, ao dizer que uma empresa dele mantinha contrato com a prefeitura da Capital durante o período eleitoral de 2024, quando era candidato, o que contrataria a Lei Orgânica de Porto Alegre e o Código de Ética Parlamentar.

A fala ocorreu durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), na qual Gilvani, o Gringo era testemunha.

Após o parecer favorável, o assunto será levado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, por fim, ao plenário da Casa, onde precisa do apoio de 24 dos 35 vereadores (dois terços) para que a cassação seja efetivada.

O pedido foi protocolado no início de outubro pelo presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias, por quebra de decoro parlamentar.

Foram citados como argumentos na denúncia uma condenação criminal transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mentir sob juramento à CPI ao negar, inicialmente, a existência de tal condenação, manutenção de contrato de empresa particular com o poder público municipal, em violação direta à Lei Orgânica e ter praticado atos de corrupção ativa no passado, ao admitir o pagamento de propina a agentes públicos.

O parecer desta quarta-feira apontou que "Gilvani controla, de fato, empresas do irmão Gilmar e de sua filha, Daniela, sendo uma delas a empresa Safety, que tem, de forma inconteste, contrato administrativo atual com o Dmae, caracterizando ilegalidade do vereador Gringo".

O texto da vereadora Karen também acusa o vereador de quebra do decoro parlamentar por ter pago propina a agentes públicos, em 2015. A denúncia à Comissão de Ética apontava ainda que Gringo teria mentido à CPI do Dmae, mas essa acusação foi tida como improcedente.

Na reunião conduzida pelo presidente da comissão, vereador Jessé Sangalli (PL), a vereadora Karen leu um resumo do parecer, expondo a conclusão sobre cada um dos pontos apontados pela denúncia. "Gilvani não tem os pressupostos de autonomia, isonomia, neutralidade e imparcialidade necessários para o cumprimento das funções de fiscalização inerentes a um mandato parlamentar, e suas ações em conjunto configuram quebra de decoro parlamentar, sendo a consequência legal a perda do mandato".

Na reunião, Gilvani, o Gringo alegou que a documentação contra ele “foi criada”, afirmou que funcionários de seu gabinete “se venderam” em uma articulação com um vereador suplente e se disse “estarrecido” pelo que chamou de uma união entre diferentes forças políticas contra ele.

Prometeu que fará denúncias de corrupção relativa a contratos que manteve com o Dmae em 2015: “Saio daqui cassado, mas não saio morto nem calado”. Apontou, ainda, que há um “conluio” entre empresas detentoras de concessões públicas e pessoas ligadas a políticos.

O que diz o vereador

Contatado pela Zero Hora, o vereador afirmou que vem sofrendo perseguição política.

— Essa Comissão de Ética está organizada para me cassar. E eu vejo muito por causa do meu trabalho, da fiscalização que eu venho fazendo, das denúncias que eu venho fazendo. E dentro de todo esse conteúdo que faz parte da denúncia para embasar a minha cassação eles montaram, criaram ações trabalhistas, até a CPI do Dmae foi planejada. Eu vejo nessa visão — afirmou.

Gilvani, também disse que a empresa dele não atuou neste ano, em que ele é vereador de Porto Alegre.

— A minha empresa não atua neste ano, em que eu sou vereador, eu não tenho nenhum contrato. Eu tive no passado. E eles estão usando de narrativa um contrato que tem com a empresa do meu irmão. Aí colocaram na narrativa que é uma empresa familiar. Assim é fácil condenar uma pessoa. Eu não atendo o Dmae, entendeu? — explicou.

Ainda conforme o parlamentar, vereadores tanto da esquerda quanto da direita estão se unindo para retirá-lo da Câmara.