Política

Parlamentar
Notícia

Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre dá parecer favorável à cassação do vereador Gilvani, o Gringo

Com a manifestação, o processo seguirá  para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, por fim, ao plenário da Casa

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS