Política

Correção de hérnia
Notícia

Cirurgia termina com sucesso, mas Bolsonaro ainda não tem previsão de alta

Equipe médica vai fazer avaliações diárias da saúde do ex-presidente e deve realizar novo procedimento para curar soluços

Marcelo Gonzatto

