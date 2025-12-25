Cirurgia termina com sucesso, mas Bolsonaro ainda não tem previsão de alta

Bolsonaro deverá passar por sessões de fisioterapia. Sergio Lima / AFP

Durou três horas e meia e terminou com sucesso, no começo da tarde desta quinta-feira (25), a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar uma hérnia inguinal bilateral — que ocorre quando tecido do interior do abdômen escapa por pontos frágeis da parede abdominal em ambos os lados da região da virilha.

Apesar da operação ter sido concluída "sem intercorrências", conforme a equipe médica, Bolsonaro vai permanecer internado no Hospital DF Star, em Brasília, sem previsão de alta até o momento. Serão realizadas avaliações diárias do seu estado de saúde para definir a data de saída. Ao longo desse período, deverá ser feito um novo procedimento para tentar acabar com os frequentes soluços do ex-presidente.

— O procedimento cirúrgico realizado hoje transcorreu de acordo com o previsto, que foi uma hérnia inguinal bilateral, dos dois lados, então o presidente tinha uma hérnia do tipo mista, direta e indireta, e foi corrigida (...). Foi feito um reforço da parede abdominal e foi colocada uma tela de material plástico — afirmou, em conversa com jornalistas, o cirurgião Cláudio Birolini logo após a intervenção.

A mulher de Bolsonaro e ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, também se manifestou via redes sociais. Michelle escreveu: "Cirurgia finalizada com sucesso! Sem intercorrências. Agora é aguardar o retorno da anestesia". Ela ainda agradeceu o trabalho dos profissionais de saúde que atenderam seu marido, os quais chamou de "anjos". Um dos filhos, Carlos Bolsonaro, também fez uma postagem em que incluiu uma foto do pai no leito e afirmou: "seguimos acompanhando meu pai em mais este momento delicado de sua vida".

Conforme a equipe médica, os próximos dias de Bolsonaro devem ser dedicados ao controle de eventuais dores e a exercícios de fisioterapia, entre outros cuidados pós-operatórios para evitar possíveis complicações como trombose ou problemas respiratórios. No meio da tarde, ele já havia deixado o bloco cirúrgico e se recuperava no quarto.

A equipe que cuida do ex-presidente também deverá realizar, na próxima semana, um outro procedimento para tentar acabar com os soluços que afligem o ex-presidente. Um laudo da Polícia Federal encaminhado previamente ao Supremo Tribunal Federal (STF) informou que "os episódios de soluços permaneceram durante todo o exame sem qualquer remissão ou melhora, com frequência de aproximadamente 30 a 40 episódios por minuto". O tratamento indicado é a aplicação de uma anestesia em um nervo que controla o diafragma, chamado frênico, o que deve eliminar os soluços segundo expectativa dos especialistas.

— Nós optamos por questões de precaução otimizar o tratamento clínico, melhorar a dieta, potencializar toda a medicação e observar nesses próximos dias a necessidade ou não desse procedimento, provavelmente nós o faremos na segunda-feira, que é o tempo para ele responder a medicação — revelou o cardiologia Brasil Caiado, que também acompanha Bolsonaro, segundo o portal g1.