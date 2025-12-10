Política

Mais tempo para análise
Notícia

CCJ do Senado adia votação do PL do Impeachment para 2026

Projeto foi pautado após decisão do monocrática do ministro Gilmar Mendes, do STF, que determinou que só a PGR pode abrir processo de afastamento

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS