CCJ da Câmara suspende processo de cassação de Zambelli

O processo de cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi suspenso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foi suspenso na tarde desta terça-feira (02). A suspensão atende ao pedido de vista pelos deputados Claudio Cajado (PP-BA), Gisela Simona (União-MT), Mauricio Marcon (Pode-RS) e Pompeo de Mattos (PDT-RS). O presidente da comissão, Paulo Azi (União-BA), determinou que processo seja retomado após duas sessões.
A parlamentar está presa na Itália e foi condenada a 10 anos de prisão por comandar uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
No fim da manhã, o relator do caso na CCJ, deputado Diego Garcia (PL-SP), apresentou parecer contra a cassação de Zambelli. O parlamentar argumentou que não encontrou indícios da prática do crime, "apenas suspeitas".
Condenação e fuga
Zambelli fugiu para a Europa após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto.
Já presa, ela foi condenada pela segunda vez, por porte ilegal de arma de fogo no fatídico episódio de perseguição contra um homem na véspera das eleições de 2022. Na Câmara, o processo de cassação de seu mandato parlamentar segue em fase de instrução processual.