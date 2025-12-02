CCJ da Câmara suspende processo de cassação de Zambelli

Carla Zambelli está presa desde julho na Itália. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O processo de cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi suspenso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foi suspenso na tarde desta terça-feira (02). A suspensão atende ao pedido de vista pelos deputados Claudio Cajado (PP-BA), Gisela Simona (União-MT), Mauricio Marcon (Pode-RS) e Pompeo de Mattos (PDT-RS). O presidente da comissão, Paulo Azi (União-BA), determinou que processo seja retomado após duas sessões.

A parlamentar está presa na Itália e foi condenada a 10 anos de prisão por comandar uma invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No fim da manhã, o relator do caso na CCJ, deputado Diego Garcia (PL-SP), apresentou parecer contra a cassação de Zambelli. O parlamentar argumentou que não encontrou indícios da prática do crime, "apenas suspeitas".

Condenação e fuga

Zambelli fugiu para a Europa após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto.