CCJ da Câmara deve analisar cassação de Carla Zambelli nesta terça-feira

Está pautada para esta terça-feira (2) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados a análise da cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). De acordo com o g1, a previsão é que o relator, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), apresente parecer sobre o caso durante a sessão.
Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela também foi considerada culpada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma.
A condenação previa ainda a perda de mandato da parlamentar, sem que fosse necessário uma deliberação na Câmara. Porém, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu enviar o caso para a análise dos deputados.
Além da CCJ, a decisão passará ainda por uma votação no plenário da Câmara. Para que Zambelli perca o mandato, são necessários 257 votos. O julgamento desta terça-feira ainda pode ser adiado caso algum dos parlamentares peça vista.