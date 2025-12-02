CCJ da Câmara deve analisar cassação de Carla Zambelli nesta terça-feira

Carla Zambelli está presa desde julho na Itália. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Está pautada para esta terça-feira (2) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados a análise da cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). De acordo com o g1, a previsão é que o relator, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), apresente parecer sobre o caso durante a sessão.

Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu após ser condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela também foi considerada culpada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma.

A condenação previa ainda a perda de mandato da parlamentar, sem que fosse necessário uma deliberação na Câmara. Porém, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu enviar o caso para a análise dos deputados.

