CCJ da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprova parecer para soltar Rodrigo Bacellar

Bacellar foi preso em dezembro. Alex Ramos / Alerj

Por quatro votos a três, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o parecer que pode revogar a prisão do deputado estadual Rodrigo Bacellar (União). Presidente da Casa, ele é suspeito de vazar informações sigilosas da operação Zargun, deflagrada em setembro, quando o então deputado estadual TH Joias (MDB) foi preso. A votação na comissão aconteceu nesta segunda-feira (8).

Apesar do parecer favorável, a decisão final cabe ao plenário da Alerj. Há expectativa que o tema seja pautado ainda nesta segunda-feira, na sessão que começa às 15h.

O parecer foi proposto pelo deputado Rodrigo Amorim (União). As informações são da CNN Brasil.

— Faremos uma deliberação técnica, e não há motivos para que não sejam atos transparentes, para que todos possam acompanhar — declarou na abertura da sessão.

Relembre a prisão

Bacellar foi preso no dia 3 de dezembro pela Polícia Federal. Inquérito apontou que o presidente da Alerj é suspeito de vazar informações sobre ações policiais.

A investigação mostra que Bacellar teria ligado para TH Joias e orientado a destruir provas no dia 2 de setembro, um dia antes da Operação Zargun. Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB), o TH Joias, é investigado por organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.