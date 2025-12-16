Cassação de Ramagem: Motta sinaliza decisão via Mesa Diretora após revés com Zambelli

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou a pessoas próximas que deverá decidir pela perda de mandato do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) via Mesa Diretora, e não por votação em plenário.
Condenado a 16 anos e um mês de prisão no processo da trama golpista, Ramagem está nos Estados Unidos desde setembro. Em despacho na segunda-feira (15), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a abertura do processo de extradição do parlamentar.
Integrantes da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ouvidos pelo Estadão dizem que Motta dialoga com líderes partidários sobre a possibilidade.
Dois desses integrantes defendem que a decisão deve ser tomada pela própria Mesa após o STF invalidar decisão do plenário sobre a cassação da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP).
Na semana passada, em votação no plenário, os deputados derrubaram o pedido de cassação da parlamentar. Poucos dias depois, o STF novamente decretou a perda do mandato da deputada, invalidando a decisão da Câmara. Zambelli acabou renunciando no último final de semana.
O PL trabalhava para derrubar a cassação caso fosse à votação no plenário. Há um indicativo inicial de que a iniciativa poderia funcionar.
No começo de maio, a própria Câmara aprovou a sustação da ação penal contra Ramagem por 315 a favor e 143 contra.
O relator da proposta, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), alegou que a Constituição diz que pode ser trancada uma "ação penal", sem fazer restrição a outros denunciados.