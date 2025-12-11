Carlos Bolsonaro renuncia mandato de vereador do Rio de Janeiro e pode concorrer ao Senado por Santa Catarina

Carlos já tem viajado com regularidade para Santa Catarina ao longo deste ano. LC MOREIRA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) anunciou, nesta quinta-feira (11), que renunciará ao mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai se mudar para Santa Catarina, onde quer articular a candidatura para o Senado nas eleições de 2026.

— Parto dessa cidade com o coração cheio de saudade, mas também com a serenidade de quem sabe que está atendendo uma missão maior, da qual sempre fiz parte. Vou para Santa Catarina para cumprir um chamado que eu não poderia realizar aqui. Não é uma fuga, é a continuidade de uma luta — disse Carlos, na abertura da sessão da Câmara nesta quinta.

Carlos ainda citou o pai, que está preso na superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília:

— Hoje ele enfrenta uma vida injusta, fruto de um processo recheado de contradições, vícios e interpretações políticas. (...) Bolsonaro está preso, mas não está derrotado. Porque derrotado é quem abandona seus princípios. A Justiça, cedo ou tarde, abrirá a porta que querem manter fechada.

O político assumiu seu primeiro mandato aos 17 anos, em 2000. Desde então, ele teve seis reeleições. As informações são do jornal O Globo.