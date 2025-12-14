Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal

Deputada entregou carta à Câmara. NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) renunciou ao cargo de deputada federal. A decisão foi formalizada por carta entregue à Câmara neste domingo (14).

"A Câmara dos Deputados informa que a Deputada Carla Zambelli (PL/SP) comunicou à Secretaria-Geral da Mesa a sua renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje", afirma o texto da assessoria da presidência da Casa.

O suplente de Zambelli é Adilson Barroso (PL-SP), que assumirá a cadeira da parlamentar.

Na sexta-feira (12), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para determinar a perda do mandato de Zambelli.

A decisão referendou determinação de Moraes, tomada após a Câmara rejeitar a cassação de Zambelli, condenada a mais de 10 anos de prisão por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A perda do mandato faz parte da sentença da deputada federal.

Segundo Moraes, a deliberação que tentou livrar a deputada de uma cassação "desrespeita os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, quanto flagrante desvio de finalidade". Para o ministro, este movimento "ocorreu em clara violação" à Constituição.

Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu em meados de junho.

Relembre o caso Zambelli