Política

Litígio
Notícia

Carla Zambelli: o que acontece se a Câmara continuar descumprindo decisão do STF para cassar deputada?

Primeira Turma do Supremo formou maioria para decretar cassação imediata da parlamentar, presa na Itália

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS