Carla Zambelli: o que acontece se a Câmara continuar descumprindo decisão do STF para cassar deputada?

Deputada foi condenada a 10 anos de prisão por invadir sistemas do CNJ. NINO CIRENZA / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Supremo Tribunal Federal (STF) e a Câmara dos Deputados estão, mais uma vez, em litígio que envolve a interpretação da Constituição e o cumprimento de decisões judiciais. Desta vez, a disputa envolve a decretação de perda de mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa na Itália.

Na avaliação de juristas ouvidos pela reportagem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), poderá responder pelo crime de desobediência e até, em situação extrema, receber multas diárias e ser preso caso mantenha a postura de descumprimento da decisão judicial do STF (leia mais abaixo).

A linha do tempo dos fatos e divergências foi a seguinte:

Em maio de 2025, Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF a cumprir 10 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pela invasão do sistema informático e alteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O julgamento determinou a perda do mandato parlamentar. O STF comunicou a Mesa Diretora da Câmara para que declarasse a vacância do cargo, com posse do suplente. Depois de condenada, Zambelli fugiu para a Itália, onde foi presa e responde a processo de extradição. Na madrugada de quarta-feira (11), a Câmara dos Deputados pautou o caso Zambelli. Em vez de cumprir a determinação do STF de perda de mandato e de convocação do suplente, Hugo colocou em votação uma representação a ser analisada pelos deputados sobre a cassação. Eram necessários 257 votos para confirmar a perda de mandato, mas foram alcançados apenas 227. Em razão disso, a Câmara dos Deputados rejeitou a cassação da deputada presa no Exterior. No mesmo dia 11, o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso, publicou decisão anulando a votação da Câmara. Ele decretou a perda imediata do mandato de Zambelli e a posse do suplente em, no máximo, 48 horas. Moraes argumentou que a cassação é automática em casos de condenação em regime fechado superior ao tempo restante de mandato. Uma sessão virtual da Primeira Turma do STF foi realizada nesta sexta-feira (12) para análise da decisão de Moraes pelos demais ministros. Por volta das 13h15, o colegiado formou maioria para cassar a deputada.

O que dizem os juristas?

Como as partes estão em clima de enfrentamento, surge a pergunta: como a Primeira Turma do STF manteve a decisão de Moraes, o que acontecerá se a Câmara dos Deputados continuar com a postura de descumprir a ordem judicial? Quem vai mediar o conflito?

Para o advogado Andrei Zenkner Schmidt, atuante no STF e especializado nas áreas penal e constitucional, "a Câmara é obrigada a cumprir imediatamente" a decisão dos magistrados.

— É a mesma situação de um juiz expedir uma ordem para qualquer autoridade cumprir. Não cabe recurso porque não há relação processual entre a Câmara e o processo que condenou Carla Zambelli — comenta Schmidt.

O jurista acrescenta que, ao optar pelo descumprimento, Motta "poderá responder pelo crime de desobediência".

— Se, ainda assim, a decisão não for cumprida, o Estado terá usado todos os meios institucionais, restando apenas o último: o uso da força. Vira caso de polícia e Motta pode até vir a ser preso por isso — diz o jurista.

O advogado criminalista Marcelo Peruchin, professor de processo penal e direito penal da PUCRS, concorda com a tese de que o retorno do caso Zambelli para a Câmara é somente para o cumprimento da decisão judicial de perda de mandato.

— Não há espaço para o que aconteceu, uma votação com reversão do conteúdo da decisão. É indiscutível, em matéria criminal, que o mandato está perdido e a Câmara deveria ter cumprido — avalia Peruchin.

O professor vê espaço para a apresentação de recurso que conteste a decisão do STF, o chamado agravo, mas antecipa que teria um efeito prático nulo devido à jurisprudência observada "em todo o país".

— Penso que Hugo Motta irá cumprir. Na hipótese de descumprir, imagino que o ministro Moraes dará vista ao procurador-geral da República (PGR) — avalia Peruchin, projetando um cenário em que o presidente da Câmara poderia ser denunciado pela prática do "crime de desobediência de ordem judicial".

Hugo Motta pode ser denunciado por desobediência, afirmam especialistas. Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O advogado criminalista Lúcio de Constantino avalia que a temporalidade para o cumprimento da ordem do STF dependerá dos termos da decisão. É possível que seja dado um prazo ou determinado o cumprimento imediato. Ele acrescenta que as decisões do STF são consideradas de última instância para a maioria dos casos, mas faz ponderações.

— Conforme os termos da decisão, será possível a oposição de embargos declaratórios em caso de omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição — diz Constantino.

O criminalista ainda menciona a hipótese de embargos de divergência: isso seria possível se a decisão da Primeira Turma for diferente de outros julgamentos colegiados do STF para casos parecidos.

Se a Câmara mantiver a postura de descumprimento, Constantino afirma que cabe ao próprio STF resolver o conflito, na condição de "poder judicante".

— Em situações extremas, poderá aplicar multas diárias e determinar o envio dos autos à PGR para apuração do crime de desobediência — comenta o jurista.

Plenário rejeitou cassação de Zambelli, e houve comemoração de deputados. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Entendimento do STF

Na decisão, Moraes reproduziu o entendimento de que, na regra geral da Constituição, a perda de mandato dos parlamentares será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, por maioria absoluta de votos (artigo 55, parágrafo segundo).

Contudo, o STF já adotou jurisprudência distinta em casos semelhantes do passado, também baseado na Constituição (artigo 55, parágrafo terceiro), para situações em que a atribuição do Congresso é apenas declarar a perda do mandato, e não decidir sobre ela. Isso ocorre quando, devido à condenação criminal e prisão em regime fechado, o parlamentar fica impossibilitado de comparecer às sessões e sofre a suspensão dos direitos políticos, o que impediria a manutenção do mandato. É o caso de Zambelli.