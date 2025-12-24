Política

Eleições 2026
Notícia

Candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado causa ruído na direita de Santa Catarina

Decisão do ex-vereador do Rio gerou imbróglio político com Esperidião Amin (PP) e Caroline de Toni (PL), que formariam chapa, segundo acordo arranjado pelo governador Jorginho Mello (PL) 

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS