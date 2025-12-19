"Cancelamento é uma forma sádica de incapacitar pessoas porque têm ideias das quais eu não gosto", diz filósofo

Professor da Universidade Federal da Bahia, ele afirma que o radicalismo político empobrece a democracia. Divulgação / Wilson Gomes

De esquerda, mas não da esquerda. A sutileza é central no pensamento do filósofo e pesquisador Wilson Gomes: embora se declare progressista, ele não se constrange em criticar e apontar contradições no próprio campo, quando necessário. E nos últimos anos, têm se dedicado a refletir sobre um dos sintomas mais danosos da polarização política: o radicalismo e a intolerância ao contraditório.

Professor titular da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e estudioso de comunicação política e democracia digital, Gomes discute, em seu livro mais recente, A tirania da Virtude, a política identitária, que considera autoritária.

Na entrevista a seguir, falou também sobre cultura do cancelamento e regulamentação de redes sociais.

De que maneira o pensamento dogmático e a intolerância ao contraditório empobrecem o debate público?

A democracia não ganha quando as posições ficam muito radicalizadas. É o que acontece quando a sociedade se fragmenta em quatro ou seis bolhas que são muito fechadas, hipercoesas e com regras de lealdade muito fortes, e que para fora são muito hostis.

Não há projeto de país que se sustente se você não sente que deve compartilhar a sala com o outro.

Também é um problema de prudência política. Nesse momento, nenhum lado tem uma maioria clara para poder impor suas políticas públicas e liderar a sociedade. Agora uma pesquisa apontou que 40% da sociedade acredita que a prisão de Bolsonaro foi injusta. Isso me assusta. Com tantos fundamentos para a prisão, tem 40% que ficam ali, irremovíveis.

Pesquisas apontam que pessoas mais emocionalmente engajadas com um espectro ou outro são minoria. Por que essa parcela consegue contaminar todo o debate público?

Existem grupos minoritários socialmente mas majoritários no que tange à capacidade de vocalizar suas posições e de orientar a agenda pública. Temos 11% ou 12% da população nos extremos, mas são grupos que falam alto. Por exemplo, o PSOL é muito presente no debate público, mas, se você for ver, as bancadas são pequenas. Eles não têm poder eleitoral, mas têm poder de voz. Os grupos identitários estão em posições influentes, nas redações, na universidade, no mundo cultural, mas é um discurso que tem pouca reverberação. O bolsonarismo também é muito menor do que a direita, mas verbaliza mais.

É por isso que, apesar do cansaço da sociedade em relação à polarização, nenhum projeto de centro consegue decolar?

A polarização temática acontece quando tem mais gente nos extremos do que no centro, e desaparecem as pontes e os negociadores. Nessa condição, é muito difícil um candidato de centro ganhar, não porque faltem candidatos, mas porque faltam eleitores de centro. E há uma segunda camada, que é a polarização afetiva. Você tem regras grupais, de lealdade ao próprio grupo. Por exemplo, por que a direita precisa ser antivacina? Não é um desdobramento lógico da posição tradicional de direita, é um desdobramento emocional relacionado à lógica de grupo. Então, não há demanda para candidato de centro.

O senhor é progressista, mas critica e aponta contradições no progressismo. Por que isso às vezes é visto como incoerência e até traição?

Porque os grupo são fechados e coesos. Se houver um conservador que seja capaz de abrir-se para pautas progressistas, o grupo vai considerar traição. Eu sou um cara de esquerda, mas não sou da esquerda, entende a diferença? Acho que quem trabalha nessa lógica hipertribal é que está errado. Essas pessoas não constroem pontes, não desafiam os próprios grupos, não são capazes de escutar o outro lado. Se todos virarem militantes das próprias bolhas, a única solução é a guerra.

Precisamos cada vez mais de pessoas que saiam dos cercadinhos, que sejam capazes de apresentar objetivamente e honestamente os problemas de todos os lados.

No seu livro mais recente, o senhor problematiza a política identitária. Por quê?

O identitarismo de esquerda, o identitarismo de direita e a extrema direita são as formas de autoritarismo de hoje. É essa mentalidade de não ouvir o outro lado, da hiperhostilidade ao grupo ao qual não pertencemos e a submissão ao grupo ao qual pertencemos. Isso é autoritarismo na forma mais pura.

O cancelamento tornou-se uma forma de demonstrar que a sociedade não tolera mais certos comportamentos e pensamentos. Qual o problema dessa prática?

Essa é uma das formas mais autoritárias que há. Basta partir de uma ideia fundamental: não é a opinião que é cancelada, é a pessoa. Às vezes a pessoa perde os meios de sobreviver. Perde o emprego, os amigos, tudo.

Não é uma prática política, são formas sádicas de incapacitar pessoas porque têm ideias das quais eu não gosto.

Mas se alguém faz uma declaração pública que ofende um determinado grupo ou tem alguma atitude preconceituosa, isso não exige uma repreensão?

Houve uma caso de uma pessoa que foi à Justiça porque outra teria dito que a (deputada federal) Erika Hilton não é uma mulher. Veja, estamos chamando a polícia para resolver questões relacionadas a diferenças na compreensão do mundo. Acho que as pessoas trans têm de ser merecedoras de todo respeito, mas não pode ser obrigatório considerar que uma mulher trans é igual a uma mulher biológica, porque aí você vai mandar para a cadeia as nossas tias velhas.

Na Universidade de Brasília, uma menina foi presa porque havia uma pessoa não binária no banheiro feminino. Aí deu uma confusão, ela xingou, e foi para a cadeia. Como se explica que uma menina vai presa porque resolveu reclamar de uma pessoa que ela viu como homem em um banheiro feminino? Divergências sociais estão sendo transformadas em coisas intoleráveis.

Esse pensamento não pode contribuir para perpetuar preconceitos?

Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os grandes avanços dos direitos dos homossexuais foram produzidos pelo STF, que é uma comunidade de homens brancos, velhos, ricos e provavalmente heterossexuais. O Mandela e o Luther King não têm nada de identitários, são universalistas. A gramática ativista deles é completamente diferente, de que ninguém pode ser discriminado por sua cor e que a luta deve incluir todos.

Há uma geração que acha que é só na gramática do identitarismo, baseada em vitimismo, vigilância e retaliação, que surgiu a luta pelos direitos das minorias.

Que tipo de regulação é necessária para as redes sociais, que se tornaram vetores de radicalismo?