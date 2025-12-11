Veja como votaram os deputados gaúchos no processo de cassação do mandato de Carla Zambelli 

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, na madrugada desta quinta-feira (11), a cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Foram 227 votos a favor e 170 contrários, seriam necessários 257 votos para a cassação. Entre os deputados gaúchos foram 15 votos a favor, 11 contrários e cinco abstenções.
A cassação seria uma consequência da condenação da deputada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter comandado uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A FAVOR
- Afonso Hamm (PP)
- Afonso Motta (PDT)
- Bohn Gass (PT)
- Daniel Trzeciak (PSDB)
- Daiana Santos (PCdoB)
- Denise Pessôa (PT)
- Fernanda Melchionna (PSOL)
- Heitor Schuch (PSB)
- Lindenmeyer (PT)
- Lucas Redecker (PSDB)
- Marcon (PT)
- Maria do Rosário (PT)
- Paulo Pimenta (PT)
- Pompeo de Mattos (PDT)
- Ronaldo Nogueira (Republicanos)
AUSENTE
Any Ortiz (Cidadania)
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD)
Luiz Carlos Busato (União)
Pedro Westphalen (PP)
Márcio Biolchi (MDB)
CONTRA
Alceu Moreira (MDB)
Bibo Nunes (PL)
Covatti Filho (PP)
Giovani Cherini (PL)
Franciane Bayer (Republicanos)
Marcel van Hattem (Novo)
Marcelo Moraes (PL)
Maurício Marcon (PL)
Osmar Terra (PL)
Sanderson (PL)
Zucco (PL)