Política

No plenário
Notícia

Câmara dos Deputados rejeita cassação de Carla Zambelli

Plenário da Câmara manteve a parlamentar no cargo apesar de sentença da Suprema Corte; deputada está presa na Itália e aguarda extradição

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS