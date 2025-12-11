Política

No plenário
Notícia

Câmara dos Deputados derruba pedido de cassação de Glauber Braga e decide suspender o parlamentar por seis meses

Parlamentar foi acusado pelo partido Novo de ter faltado com o decoro ao expulsar e chutar um militante do MBL

Zero Hora

