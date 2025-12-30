Câmara de Cachoeirinha marca votação de impeachment do prefeito para sexta-feira

Wasem (de azul) está no segundo mandato. André Boeira / Divulgação

A Câmara de Vereadores de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, marcou para as 10h de sexta-feira (2) a sessão de votação do processo de impeachment do prefeito Cristian Wasem (MDB). A sessão extraordinária foi convocada nesta terça (30) pela presidente da Casa, Jussara Caçapava (Avante).

O relatório final da comissão processante recomenda a cassação do mandato de Cristian e do vice-prefeito João Paulo Martins (PP). Para que o impeachment seja aprovado, são necessários pelo menos 12 votos favoráveis entre os 17 vereadores.

Em nota (leia a íntegra abaixo), o prefeito diz que é vítima de uma "tentativa de golpe político orquestrada por uma minoria que não aceita o fim de favorecimentos e privilégios".

Caso o impeachment seja aprovado, Jussara assume a prefeitura interinamente até a realização de nova eleição no município, em 180 dias.

Entenda o caso

Cristian é alvo de dois pedidos de impeachment, em um cenário de crise política no município. Reeleito com mais de 70% dos votos em 2024, o prefeito perdeu boa parte da base de sustentação na Câmara, em razão de dificuldades de relacionamento entre Executivo e Legislativo.

Cristian chegou a protocolar um pedido de impeachment da presidente da Câmara, que teve a abertura rejeitada pelos vereadores.

No processo que será julgado na sexta-feira, o prefeito é alvo de quatro acusações. Duas delas foram consideradas procedentes no relatório da comissão, produzido pelo vereador Otoniel Gomes (MDB).

A mais grave aponta que ele teria cometido "pedaladas fiscais" ao deixar de repassar regularmente contribuições para o instituto de previdência municipal. Além disso, o relatório recomenda a cassação por supostos atos de intimidação e ameaça contra a Câmara, o que atentaria contra o funcionamento regular do Legislativo.

Quanto ao vice-prefeito, a acusação é de ter cometido infração administrativa ao suspender uma licitação para contratar serviços de limpeza em unidades de saúde da cidade. A medida ensejou a contratação emergencial de uma empresa, que teria sido mais onerosa ao município.

Na nota divulgada, o prefeito rejeita as irregularidades apontadas e alega motivação política dos vereadores. Cristian diz que conduz uma gestão técnica, fortaleceu os órgãos de controle e que ao "fechar as portas para a corrupção", incomodou "quem enxerga a prefeitura como um balcão de negócios".

"Este processo tenta anular a vontade soberana de 71,86% do eleitorado. Não se cassa um mandato legítimo por divergências políticas, mas apenas por crimes que, como provado nos autos, não existem", diz trecho do comunicado.

Leia a nota de Cristian Wasem:

Diante do atual cenário político e dos processos em curso na Câmara de Vereadores, o Prefeito Cristian Wasem vem a público manifestar-se em respeito à transparência e à população de Cachoeirinha.

Reafirmamos o nosso compromisso inabalável com a ética que norteia esta gestão. É preciso dizer, com serenidade e firmeza, que o que assistimos hoje é uma tentativa de golpe político orquestrada por uma minoria que não aceita o fim de favorecimentos e privilégios. Optamos por uma gestão técnica, baseada no parecer de servidores concursados e no fortalecimento dos órgãos de controle. Sabemos que "fechar as portas para a corrupção" incomoda quem enxerga a prefeitura como um balcão de negócios.

Enquanto enfrentamos o embate político, os números provam que, em menos de três anos, somos a gestão que mais entregou obras nos quase 60 anos de fundação de Cachoeirinha. Nosso legado é feito de realidades:

Infraestrutura e Drenagem: Pavimentamos mais de 100 ruas em toda a cidade. Conquistamos o apoio do Governo Federal para uma demanda histórica de 20 anos: a contenção do Arroio Passinhos na Av. Telmo Silveira Dorneles, uma obra estratégica de R$ 20 milhões. Além disso, garantimos a segurança da população com a automatização das casas de bombas, que agora possuem acionamento automático para chuvas severas e equipe de manutenção permanente.

Educação de Excelência: Retomamos escolas paradas e ampliamos salas de aula. Hoje, 80% da rede possui ar-condicionado. Oferecemos material e uniformes para os 13 mil alunos e transformamos a merenda escolar, trocando produtos ultraprocessados de gestões passadas por uma alimentação completa e nutritiva, com acompanhamento técnico.

Saúde e Proteção à Mulher: Além das reformas em unidades de saúde e da nova ambulância, implantamos o Centro Especializado à Mulher Florescer, focado no cuidado de vítimas de violência doméstica e na prevenção ao câncer de mama e colo de útero. Inovamos também com o primeiro ambulatório especializado no tratamento da dor do Brasil, com tecnologia da USP.

Responsabilidade Financeira e Previdenciária: Limpamos o nome de Cachoeirinha. Hoje, a cidade recuperou sua credibilidade e possui crédito, inclusive internacional, para novos investimentos. Realizamos a necessária reforma da previdência municipal, tornando o nosso instituto, o IPREC, a quinta maior carteira de investimentos do Rio Grande do Sul, garantindo o futuro dos nossos servidores.

Este processo tenta anular a vontade soberana de 71,86% do eleitorado. Não se cassa um mandato legítimo por divergências políticas, mas apenas por crimes que, como provado nos autos, não existem.

Cachoeirinha não pode parar. Seguimos de cabeça erguida, confiando na justiça e no julgamento da nossa população, que hoje vive em uma cidade que finalmente olha para o futuro.

Cachoeirinha - RS, 30 de dezembro de 2025