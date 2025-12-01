Política

Mais de R$ 40 mil
Notícia

Câmara bloqueia salário de Alexandre Ramagem, deputado condenado pela trama golpista e que está foragido

O parlamentar está nos Estados Unidos. Ele foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS