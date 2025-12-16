Política

Câmara aprova projeto que retira do arcabouço fiscal investimentos em saúde e educação financiados com Fundo Social

Texto garante que investimentos de R$ 1,5 bilhão para educação e saúde fiquem fora da meta e do teto nos próximos cinco anos

