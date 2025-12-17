Câmara aprova projeto que corta isenções fiscais e pode injetar R$ 22,45 bilhões no orçamento

Votação de corte de isenções tributárias começou na noite de terça-feira na Câmara dos Deputados. Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O projeto que reduz benefícios federais de natureza tributária oferecidos como incentivo a atividades econômicas foi aprovado na madrugada desta quarta-feira (17) pela Câmara dos Deputados. Caso entre em vigor, a lei poderá injetar R$ 22,45 bilhões no orçamento do governo para 2026.

A proposta segue para o Senado e precisa ser analisada ainda nesta quarta-feira para que o Congresso Nacional possa votar a Lei Orçamentária Anual (LOA) na quinta-feira (18).

O que prevê o projeto

No texto, o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), prevê que isenções tributárias possam ser prorrogadas por até cinco anos, a menos que sejam referentes a investimentos de longo prazo e que não prejudiquem metas fiscais. A proposta estabelece ainda uma trava nos benefícios quando ultrapassarem 2% do Produto Interno Bruno (PIB).

Leia Mais Câmara conclui regulamentação da reforma tributária com exclusão do teto de imposto seletivo sobre refrigerantes

Redução cumulativa

Setores isentos e com alíquota zero passarão a ter alíquota de 10% do sistema padrão de tributação

Setores com alíquota reduzida terão aplicação de alíquota correspondente à soma de 90% da alíquota reduzida e 10% da alíquota do sistema padrão de tributação

Setores com redução de base de cálculo terão aplicação de 90% da redução da base de cálculo prevista na legislação específica do benefício

Setores que têm crédito financeiro ou tributário, incluindo crédito presumido ou fictício, terão aproveitamento limitado a 90% do valor original do crédito, cancelando-se o valor não aproveitado

Setores com redução de tributo devido terão aplicação de 90% da redução do tributo prevista na legislação específica do benefício

Setores com regimes especiais terão elevação em 10% da porcentagem da receita bruta

Setores com regimes de tributação em que a base de cálculo seja presumida terão os percentuais de presunção acrescidos em 10%

Leia Mais Cassação de Ramagem: Motta sinaliza decisão via Mesa Diretora após revés com Zambelli

Bets e fintechs

Caso aprovada, casas de apostas sofrerão um aumento progressivo na tributação, que será convertido em investimento na seguridade social.

Em 2026, 1% do arrecadado pelas empresas deverá ser destinado à seguridade social, 2% em 2027, até o limite de 3% depois. O valor adquirido pode chegar a R$ 850 milhões em 2026, segundo o relator.