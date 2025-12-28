Bolsonaro volta a ter crise de soluços e fará nova intervenção nesta segunda-feira

Bolsonaro foi transferido na quarta-feira (24) para o Hospital DF Star, onde segue internado, para passar por cirurgia. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Mesmo após passar por um procedimento para tratar as crises de soluços, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um novo episódio na noite deste sábado (27) e apresentou elevação da pressão arterial. Segundo boletim médico divulgado neste domingo (28), agora ele está estável.

Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília. Na quinta-feira (25), ele passou por cirurgia, a oitava desde que foi atingido por facada durante a campanha eleitoral de 2018. A intervenção cirúrgica foi realizada para tratar uma hérnia inguinal.

Ainda de acordo com o boletim, nesta segunda-feira (29) está prevista a complementação do tratamento para o soluço, com bloqueio do nervo frênico esquerdo. O ex-presidente também deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos.

"Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento encontra-se estável e sem soluços. Para amanhã (29), está programada a complementação do tratamento, com bloqueio do nervo frênico esquerdo, para posterior avaliação dos resultados. O paciente deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos", diz o boletim.

O comunicado é assinado pelo cirurgião geral Claudio Birolini, os cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado e o diretor geral Allisson B. Barcelos Borges.