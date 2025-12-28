Política

Internado em Brasília

Bolsonaro volta a ter crise de soluços e fará nova intervenção nesta segunda-feira

Boletim médico informou que ex-presidente teve elevação da pressão arterial, mas quadro de saúde é estável

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

