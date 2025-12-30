Bolsonaro vai passar por novo procedimento nesta quarta-feira, diz boletim médico

Nova intervenção foi necessária após uma crise de soluços. EVARISTO SA / AFP

A equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou, na tarde desta terça-feira (30), um boletim sobre seu estado de saúde após uma cirurgia realizada no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde o Natal. O procedimento durou cerca de três horas.

Segundo os médicos, Bolsonaro será submetido a uma endoscopia digestiva alta nesta quarta-feira (31) para avaliar refluxo gastroesofágico. Ele permanece em fisioterapia respiratória, utiliza CPAP durante a noite e segue com medidas preventivas contra trombose.

A nova intervenção foi necessária após uma crise de soluços, relacionada ao nervo frênico, responsável pela contração involuntária do diafragma. As informações são da CNN Brasil.

Bolsonaro deve permanecer internado até o início de 2026, acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e pelos filhos, que têm restrições para contato — celulares não são permitidos no quarto.

Condenado e preso por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro obteve autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes para realizar o procedimento.