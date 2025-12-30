Bolsonaro será submetido a nova cirurgia nesta terça-feira

Ex-presidente já realizou três intervenções na última semana. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Após o quadro de crise de soluços persistir, Jair Bolsonaro (PL) passará por um novo procedimento nesta terça-feira (30). A informação foi confirmada pela esposa do ex-presidente, Michelle, no Instagram.

"Meu amor apresentou quadro de soluços às 10h da manhã, que não cessaram até o momento. Diante disso, a equipe médica optou pela realização de um reforço no bloqueio do nervo frênico", escreveu.

Segundo Michelle, ele foi encaminhado no início da tarde desta terça para o centro cirúrgico. "Seguimos enfrentando dias difíceis e contamos com as orações de todos", completou.

O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro já havia informado, na manhã desta terça, em publicação no X, que seu pai continuava com o quadro de soluços, apesar do procedimento realizado no dia anterior.

Internado

Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília. Este será o terceiro bloqueio anestésico do nervo frênico ao qual Bolsonaro é submetido desde que passou por cirurgia recente.

O primeiro procedimento foi realizado no sábado (27) após uma crise intensa de soluço na noite anterior, que provocou dificuldades para dormir. Na ocasião, o bloqueio foi feito no lado direito do nervo.

Na segunda-feira (29), foi realizado um novo procedimento para o bloqueio, desta vez direcionado ao lado esquerdo. Michelle não informou como seria a aplicação nesta terça-feira. A equipe médica de Bolsonaro não se pronunciou até o momento.

Na quinta-feira (25), ele foi submetido a outra cirurgia, mas para tratamento de uma hérnia inguinal bilateral.