Bolsonaro pede autorização para fazer fisioterapia na prisão

A defesa de Jair Bolsonaro pediu autorização para que o ex-presidente seja atendido por um fisioterapeuta na prisão. A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (17).

Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela condenação na ação penal da trama golpista.

Segundo os advogados, o médico particular de Bolsonaro recomendou a realização de sessões diárias de fisioterapia respiratória e motora. O objetivo é a manutenção do condicionamento físico e readequação postural.

"A defesa indica, para fins de organização administrativa e observância às normas internas da Superintendência da Polícia Federal, que o atendimento fisioterapêutico seja realizado uma vez por dia, em dias úteis, durante o horário padrão de funcionamento da Superintendência, de modo a conferir organização e previsibilidade, bem como a continuidade do tratamento recomendado", afirmaram os advogados.

Perícia médica

Mais cedo, Bolsonaro passou por uma perícia médica, feita por profissionais da PF.

A avaliação foi realizada para que o ministro Alexandre de Moraes possa decidir sobre um pedido da defesa do ex-presidente, que argumenta que ele precisa realizar uma cirurgia para corrigir duas hérnias inguinais. Para isso, Bolsonaro precisaria ser levado até um hospital.