Bolsonaro passa por procedimento cirúrgico para interromper crises de soluço

Jair Bolsonaro segue com problema de soluços. Sergio Lima / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um novo procedimento, neste sábado (27), para tentar conter a persistente crise de soluços, dois dias após ser submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal, no Hospital DF Star, em Brasília. Quem informou foi a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que acompanha o marido no hospital.

Em coletiva de imprensa no final da tarde, O médico Cláudio Birolini explicou que Bolsonaro evoluiu bem depois da cirurgia de quinta-feira, mas a equipe decidiu realizar o novo procedimento após o paciente apresentar uma prolongada crise de soluço. A intervenção médica durou entre 40 minutos e uma hora, segundo os médicos. Antes, a medicação contra os soluços teve que ser dobrada.

— Ontem, ele teve uma crise de soluço prolongada, que o incomodou profundamente, e hoje acordou abatido — disse o médico Brasil Caiado.



Neste sábado, os médicos conduziram um bloqueio anestésico do nervo frênico direito de Bolsonaro. Se for eficaz, o procedimento deve ser repetido na próxima segunda-feira (29), no lado oposto. A previsão ainda é de que o ex-presidente tenha alta médica em 31 de dezembro.



O médico Matheus Saldanha afirmou que o procedimento tem efetividade de até três meses, mas não representa uma cirurgia. A equipe médica estuda alternativas para solucionar as crises de soluço do ex-presidente.

Oitava cirurgia

A cirurgia a que Bolsonaro foi submetido na quinta-feira foi a oitava desde que ele foi vítima de um atentado a faca durante a campanha eleitoral de 2028.

Nó boletim médico divulgado na sexta-feira (26), foi relatado que Bolsonaro teve ajustes nas medicações para soluço e para refluxo gastro-esofágico.

Neste sábado, antes do novo procedimento, Michele Bolsonaro usou asredes sociais para pedir orações pelo marido: "Peço que intercedam em oração por mais esse procedimento, para que seja exitoso e traga alívio definitivo. Já são nove meses de luta e de angústia com soluços diários".

Nas redes sociais, o filho Carlos Bolsonaro também comentou sobre o procedimento. "Meu pai volta à mesa de cirurgia novamente", escreveu o ex-vereador. "Meu irmão, @bolsonaro__jr (Jair Renan Bolsonaro) está aguardando no hospital para mais informações pois não é possível visita de mais de um filho no mesmo horário. Pra que isso, Meu Deus?!".

Internação autorizada pelo STF

A internação para tratar da hérnia e do quadro de soluços havia sido solicitada pela defesa e autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes na terça-feira (22).

O ex-presidente, que cumpre pena por ter sido considerado um dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de Janeiro, havia sido internado na quarta-feira (24) para exames e preparo pré-operatório.