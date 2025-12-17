Bolsonaro passa por perícia médica na Polícia Federal

Ex-presidente cumpre pena em regime fechado na Superintendência da PF. Isac Nóbrega / Presidência da República/Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a perícia médica nesta quarta-feira (17). A avaliação foi realizada pela Polícia Federal, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A avaliação foi realizada para que o magistrado possa decidir sobre um pedido da defesa do ex-presidente, que argumenta que ele precisa realizar uma cirurgia para corrigir duas hérnias inguinais. Para isso, Bolsonaro precisaria ser levado até um hospital.

O resultado dos exames devem ser divulgados na sexta-feira (19), conforme o g1. Condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista, Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde 25 de novembro

O que diz a defesa

Em documento apresentado no dia 9 de dezembro ao STF, a defesa argumentou que Jair Bolsonaro apresentou piora clínica. O diagnóstico aponta complicações em decorrência das hérnias e nos soluços do ex-presidente.