Bolsonaro passa por exames na prisão e terá de ser submetido a cirurgia, diz advogado

Ex-presidente cumpre pena em regime fechado. Isac Nóbrega / Presidência da República/Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por exames de ultrassom, neste domingo(14), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde ele está preso. Os resultados indicam a necessidade de uma cirurgia, segundo o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, que faz parte do corpo jurídico que acompanha Bolsonaro.

Freitas disse que a ultrassonografia indicou duas hérnias inguinais - quando há um deslocamento de perto do intestino por algum problema na parede abdominal na região da virilha.

"Os exames identificaram duas hérnias inguinais, e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro", disse, nas redes sociais.

Os advogados de Bolsonaro pediram autorização para os exames na quinta-feira (11), e indicaram o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli.

Segundo os termos do pedido, havia "caráter de urgência" e o procedimento seria não invasivo, não demandaria sedação nem estrutura hospitalar.

O ex-presidente vinha se queixando de dores e incômodo. O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro publicou nas redes sociais um vídeo no qual pai aparece soluçando enquanto dorme.

A realização dos exames foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro cumpre pena em regime fechado em uma cela especial nas dependências da superintendência da PF no Distrito Federal, há quase um mês.