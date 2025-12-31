Bolsonaro faz nova endoscopia e deve receber alta nesta quinta-feira

Jair Bolsonaro está internado desde o último dia 24. Sergio Lima / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a uma nova endoscopia na manhã desta quarta-feira (31). Ele apresenta quadro estável e sem intercorrências, segundo a sua equipe médica.

Nos últimos dias, Bolsonaro sofreu com picos de hipertensão, além de crises de soluço. Por isso, passou por três procedimentos cirúrgicos, no sábado (27), na segunda (29) e na terça-feira (30).

Segundo a Folha de S.Paulo, a expectativa é que Bolsonaro tenha alta nesta quinta-feira (1º), mas o seu quadro segue em avaliação médica. O ex-presidente foi internado no hospital DF Star, em Brasília (DF), no último dia 24, para fazer uma cirurgia de hérnia inguinal.

De acordo com os seus médicos, o quadro dele é o que se chama de "soluços persistentes", algo extremamente raro. Além disso, Bolsonaro sofre também com apneia do sono considerada severa pela equipe que o acompanha, com até 50 registros dentro de uma hora durante a noite.

Esta segunda intercorrência tem causado hipertensão, que fez com que ele começasse a dormir com auxílio do aparelho Cpap, que ajuda na respiração.

Antidepressivos

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (31), o cirurgião-geral Cláudio Birolini, que integra a equipe médica do ex-presidente, disse que Bolsonaro pediu para utilizar medicamentos antidepressivos.

— Foi introduzido esse tratamento e a gente espera que passe a fazer algum efeito em alguns dias — disse o médico.

O cardiologista Brasil Ramos Caiado adicionou que Bolsonaro "fica bem abatido" nos momentos de soluços prolongados.

Os procedimentos

A internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que Bolsonaro atualmente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado na carceragem da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal.

Após a cirurgia de hérnia, foi realizado um novo procedimento, desta vez para tentar controlar os soluços do ex-presidente. O primeiro procedimento, para bloqueio do nervo frênico direito, foi realizado no último sábado (27) e durou entre 45 minutos e 1 hora.

Na segunda-feira (29), ele passou por uma intervenção para bloqueio do nervo frênico esquerdo, que teve a duração semelhante. Como os soluços retornaram na manhã de terça-feira (30), ele passou por uma nova intervenção, para reforçar os dois bloqueios.