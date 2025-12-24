Bolsonaro é transferido da sede da PF para internação em hospital; ex-presidente irá passar por cirurgia na quinta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido nesta quarta-feira (24) para o Hospital DF Star, em Brasília, onde realizará uma cirurgia para correção de hérnia inguinal bilateral na quinta-feira (25). Bolsonaro cumpre pena em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal após condenação na trama golpista.
Bolsonaro já foi internado e agora realizará uma série de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, além do preparo pré-operatório. A cirurgia está prevista para a manhã de quinta-feira, com duração estimada entre três e quatro horas.
O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na quarta-feira (23) após pedido da defesa. Na decisão, porém, Moraes estabele regras para a realização do procedimento:
- O deslocamento deve ocorrer de forma discreta, com desembarque direto pelas garagens da unidade hospitalar, sem exposição pública
- O trajeto ficará sob responsabilidade da Polícia Federal, bem como a segurança durante todo o período de internação
- Vigilância ininterrupta com pelo menos dois policiais osicionados na porta do quarto, com fiscalização 24 horas por dia
- Proibição de uso de eletrônicos dentro do quarto, com exceção apenas de equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento.
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será acompanhante do marido durante todo o período no hospital. A expectativa da equipe médica é de que o ex-presidente fique de cinco a sete dias internado.