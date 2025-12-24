Bolsonaro é transferido da sede da PF para internação em hospital; ex-presidente irá passar por cirurgia na quinta-feira

Presidente está internado no DF Star. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Bolsonaro já foi internado e agora realizará uma série de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, além do preparo pré-operatório. A cirurgia está prevista para a manhã de quinta-feira, com duração estimada entre três e quatro horas.

O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na quarta-feira (23) após pedido da defesa. Na decisão, porém, Moraes estabele regras para a realização do procedimento:

O deslocamento deve ocorrer de forma discreta, com desembarque direto pelas garagens da unidade hospitalar, sem exposição pública

O trajeto ficará sob responsabilidade da Polícia Federal, bem como a segurança durante todo o período de internação

bem como a segurança durante todo o período de internação Vigilância ininterrupta com pelo menos dois policiais osicionados na porta do quarto, com fiscalização 24 horas por dia

Proibição de uso de eletrônicos dentro do quarto, com exceção apenas de equipamentos médicos indispensáveis ao tratamento.

Carro trazendo Bolsonaro chega ao hospital. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será acompanhante do marido durante todo o período no hospital. A expectativa da equipe médica é de que o ex-presidente fique de cinco a sete dias internado.



