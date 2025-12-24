Política

Bolsonaro é transferido da sede da PF para internação em hospital; ex-presidente irá passar por cirurgia na quinta-feira

Pedido da defesa foi acatado pelo ministo do STF Alexandre de Moraes. Ex-presidente deve ficar de cinco a sete dias hospitalizado para correção de uma hérnia inguinal e da crise de soluço

