Política

Internado em Brasília

Segundo procedimento médico para tratar quadro de soluços de Bolsonaro é finalizado

Por volta das 15h, Michelle Bolsonaro informou que a intervenção foi concluída e que aguardava para que o marido pudesse ir para o quarto

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

