Segundo procedimento médico para tratar quadro de soluços de Bolsonaro é finalizado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido, nesta segunda-feira (29), a um segundo procedimento médico, chamado de "bloqueio do nervo frênico", para reverter o quadro de crise de soluços. Por volta das 15h, a esposa dele, Michelle Bolsonaro, informou no Instagram que a intervenção foi finalizada e que aguardava para que ele pudesse ir para o quarto.
A cirurgia desta segunda bloqueou o nervo do lado esquerdo. Bolsonaro está internado no Hospital DF Star na capital federal, onde já tinha passado pelo mesmo procedimento no sábado (27), quando os médicos fizeram a intervenção no nervo do lado direito.
Condenado a 27 anos e três meses de prisão, Bolsonaro estava detido em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Após perícia médica, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a internação para a realização da cirurgia.
Os médicos do ex-presidente informaram que o procedimento foi necessário em razão de Bolsonaro ter enfrentado uma forte crise de soluço na noite de sexta-feira, que gerou dificuldades para dormir.
Bolsonaro também passou por cirurgia para tratar hérnia inguinal bilateral
O ex-presidente, que está internado desde o dia 24, passou por uma cirurgia no dia de Natal devido a uma hérnia inguinal bilateral. Foi depois desse procedimento que ele realizou as intervenções para tratar a crise de soluços.
A hérnia acontece quando há uma frouxidão ou abertura na parede abdominal/pélvica que permite o extravasamento de alças do intestino ou de outros tecidos por meio dessa abertura. O quadro leva à formação de um caroço e pode trazer dor e desconforto, em especial durante esforço físico.
Quando esse extravasamento ocorre na região da virilha, a hérnia é chamada de inguinal. Ela é considerada bilateral quando atinge a virilha direita e a esquerda simultaneamente.
A cirurgia, como apontou o médico Paulo Barros, cirurgião do aparelho digestivo do Centro Especializado em Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, consiste em empurrar o conteúdo da barriga para dentro e colocar uma tela de polipropileno (um tipo de plástico) na área afetada. Essa tela faz a contenção da parede abdominal, fechando esse "buraco".