Bolsonaro deve passar por "procedimento incomum" na próxima semana para tratar crise de soluço, diz médico

Ex-presidente está internado no hospital DF Star, em Brasília, para realizar cirurgia de correção contra hérnia inguinal bilateral marcada para esta quinta (25)

Estadão Conteúdo

Isabela Moya

