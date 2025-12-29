Bolsonaro deve passar o Réveillon no hospital, diz equipe médica

Cláudio Birolini (D) revelou que o político também apresenta quadro de apneia do sono. EVARISTO SA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar a virada do ano internado no Hospital DF Star, para acompanhamento pós-operatório da cirurgia e dos procedimentos pelos quais passou nos últimos dias. A indicação é da equipe médica do ex-presidente, que espera que Bolsonaro só tenha alta no dia 1º de janeiro de 2026.

Nesta segunda, Bolsonaro passou pelo segundo procedimento de bloqueio do nervo frênico, desta vez do lado esquerdo. No sábado (27), a intervenção havia sido realizada no nervo do lado direito.

— Fez esse procedimento hoje, a gente precisa de pelo menos 48 horas para avaliação de resultados, complicações e etc. Então esse tempo será aguardado, independente de qualquer coisa — afirmou Cláudio Birolini, um dos médicos que acompanham o presidente.

Ainda segundo a equipe, Bolsonaro deve passar por uma nova endoscopia entre esta terça (30) e quarta (31).

Birolini também revelou que o ex-presidente passou por um exame de polissonografia para avaliar a presença de apneia do sono.

— O estudo mostrou que ele tem uma apneia do sono severa, teve praticamente 50 episódios de interrupção do sono por hora, inclusive com um padrão obstrutivo", afirmou

O ex-presidente, que está internado desde o dia 24, passou por uma cirurgia no dia de Natal devido a uma hérnia inguinal bilateral. Foi depois desse procedimento que ele realizou as intervenções para tratar a crise de soluços.