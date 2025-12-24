Política

Marcada para quinta
Notícia

Boletim médico considera Bolsonaro apto para cirurgia de hérnia inguinal bilateral

A equipe médica ainda vai avaliar, durante a internação, a possibilidade de bloquear o nervo frênico por meio de anestesia, para tratar o soluço do ex-presidente

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS