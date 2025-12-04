Audiência de extradição de Carla Zambelli é novamente adiada

Zambelli está presa desde julho. EVARISTO SA / AFP

Pela segunda vez em uma semana, a audiência de extradição ao Brasil da deputada federal Carla Zambelli foi adiada na Itália. O julgamento estava previsto para esta quinta-feira (4), mas foi remarcado para 18 de novembro.

A decisão é da Corte de Apelações de Roma, que recebeu novos documentos contra a extradição da parlamentar. Em razão disso, os juízes precisam de tempo para analisar tudo. As informações são do g1.

A defesa de Zambelli afirma que a Corte tem até a próxima quarta-feira (10) para se manifestar em favor ou não da aceitação dos documentos. Após, no dia 18, a promotoria decide se vai extraditar a deputada federal para o Brasil ou não.

Incialmente o julgamento estava previsto para 27 de novembro, mas foi adiado após uma greve geral de advogados na Itália, que teve adesão da defesa de Zambelli.

Em outubro, o Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição de Zambelli.

Prisão na Itália

Carla Zambelli está presa em Roma desde julho. Ela deixou o Brasil após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentar invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).