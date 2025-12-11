Política

"Possíveis violações"
Notícia

Associação Brasileira de Imprensa aciona judicialmente Hugo Motta após retirada de jornalistas da Câmara

ABI protocolou representações após restrição aos profissionais no plenário da Casa legislativa na última terça-feira

Zero Hora

