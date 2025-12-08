Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprova resolução para soltar Rodrigo Bacellar

Deputado estadual está preso desde dezembro. Thiago Lontra/Alerj / Divulgação

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou uma resolução para que o presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União) deixe a prisão. A votação aberta aconteceu na tarde desta segunda-feira (08) e somou 42 votos favoráveis e 21 contrários à decisão, além de duas abstenções.

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça havia aprovado, por 4 votos contra 3, a resolução pelo fim da prisão de Bacellar. Se a votação fosse unânime, o processo teria sido encerrado na própria comissão.

Relembre a prisão

Bacellar foi preso no dia 3 de dezembro pela Polícia Federal. Inquérito apontou que o presidente da Alerj é suspeito de vazar informações sobre ações policiais.

A investigação mostra que Bacellar teria ligado para TH Joias e orientado a destruir provas no dia 2 de setembro, um dia antes da Operação Zargun. Thiego Raimundo dos Santos Silva (MDB), o TH Joias, é investigado por organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.