Assembleia do RS vai avaliar a concessão do porte de arma para os policiais legislativos

Assembleia tem, hoje, 35 policiais legislativos.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não tem uma decisão sobre o uso de arma de fogo pelos policiais legislativos que atuam na casa. Como o Parlamento está em recesso, a tendência é de que a discussão fique para fevereiro de 2026, na retomada das atividades.

— O assunto nunca foi pautado na Mesa Diretora. É um tema que terá de ser avaliado — afirma o deputado estadual Pepe Vargas (PT), presidente da Assembleia.

No dia 23 de dezembro, o Diário Oficial da União (DOU) trouxe a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei aprovado pelo Congresso que modificou o Estatuto do Desarmamento para conceder o porte de arma de fogo aos policiais legislativos das Assembleias dos Estados e do Distrito Federal. Os servidores de segurança da Câmara dos Deputados e do Senado já tinham a autorização.

— Um dos debates será como compatibilizar a lei com a proibição de ingressar armado em qualquer recinto da Assembleia — destaca Pepe.

Ele se refere ao artigo 273 do regimento interno, que veda o porte de qualquer armamento na Assembleia, salvo em situações autorizadas pela Mesa Diretora. Conforme Pepe, uma atualização normativa de 2019 determina que até a Brigada Militar precisa de autorização da Mesa Diretora para ingressar armada no Legislativo.

É possível que, caso decida adotar o armamento para os seus servidores de segurança, a Assembleia terá de atualizar o regimento para sintonizar as normas. A casa tem, hoje, 35 policiais legislativos. Eles são concursados da Assembleia.

Apesar da indefinição, Pepe revela preocupação com aspetos de segurança. Está prevista para janeiro a publicação de um edital de licitação que vai permitir a aquisição de esteiras, raios-x e detectores de metais para os acessos da Assembleia. Em duas ocasiões recentes, indivíduos ameaçaram deputados no interior da casa.

— Não sabemos se estavam armados, mas poderiam estar. Não temos um controle de detecção de metais e objetos como acontece na Câmara dos Deputados, mas vamos começar a ter isso como padrão — afirma Pepe.

O projeto de lei que estendeu o porte para os policiais legislativos das Assembleias dos Estados é de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF). A proposta foi aprovada de forma definitiva em setembro de 2025 pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.