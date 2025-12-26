Política

Assembleia do RS vai avaliar a concessão do porte de arma para os policiais legislativos

Uso de armamento já era permitido para os agentes de segurança da Câmara dos Deputados e do Senado, mas foi estendido para os policiais dos parlamentos estaduais após projeto sancionado pelo presidente Lula

Carlos Rollsing

