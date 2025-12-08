Após descumprir ordem para deixar governo Lula, Celso Sabino é expulso do União Brasil

Celso Sabino é ministro do Turismo. José Cruz / Agência Brasil / Divulgação

O atual ministro do Turismo, Celso Sabino, foi expulso do União Brasil nesta segunda-feira (8). A decisão ocorreu por 24 votos favoráveis à expulsão.

O União Brasil decidiu que filiados teriam de deixar cargos dentro da gestão Lula até o dia 19 de setembro, mas Sabino descumpriu a ordem.

De acordo com a nota divulgada pelo partido (leia abaixo a íntegra), a "expulsão decorre de uma representação apresentada contra Sabino, que permaneceu no Governo Federal, em atitude contrária a uma determinação do partido anunciada em setembro envolvendo todos os filiados".

Entenda

No dia 18 de setembro, o União Brasil deu 24 horas para que filiados do partido pedissem desligamento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a nota, caso isso não ocorresse, seria considerada "prática de ato de infidelidade partidária".

Em 8 de outubro, Celso Sabino foi afastado das funções de gestão do partido após não desembarcar do governo Lula. Segundo estatuto do partido, o prazo para conclusão do procedimento era de até 60 dias.

Nota na íntegra

"Celso Sabino não integra mais os quadros do União Brasil

A Comissão Executiva Nacional do União Brasil decidiu, durante reunião realizada na tarde desta segunda-feira (8), pela expulsão com cancelamento de filiação do deputado federal e atual ministro do Turismo, Celso Sabino.

A expulsão decorre de uma representação apresentada contra Sabino, que permaneceu no Governo Federal, em atitude contrária a uma determinação do partido anunciada em setembro envolvendo todos os filiados.

Atendendo a outra representação, a Comissão deliberou sobre a intervenção no Diretório Estadual do Pará, que passa a ser presidido por uma Comissão Executiva Interventora."