Apenas servidores ativos da prefeitura de Santa Maria terão salários de dezembro pagos em dia 

Prefeitura de Santa Maria está com déficit em caixa. Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

Apenas os servidores públicos ativos da prefeitura de Santa Maria terão os salários referentes ao mês de dezembro pagos em dia. Os valores devem ser creditados ainda nesta terça-feira (30) nas contas bancárias desses trabalhadores. O 13º salário foi pago no dia 19.

Já o prefeito, a vice-prefeita, secretários, ocupantes de cargos em comissão (CCs), servidores inativos e pensionistas irão receber os vencimentos com atraso. A previsão do executivo é que todos os pagamentos sejam regularizados até 15 de janeiro.

Segundo a prefeitura, a expectativa é por uma maior disponibilidade de recursos a partir dessa data, em função do recebimento da cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), que pode ser paga pelos contribuintes até 12 de janeiro.

Crise financeira