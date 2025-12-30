Política

Crise financeira
Notícia

Apenas servidores ativos da prefeitura de Santa Maria terão salários de dezembro pagos em dia 

Prefeito, vice-prefeita, secretários, ocupantes de cargos em comissão, inativos e pensionistas, deverão receber até 15 de janeiro

Tayline Manganeli

