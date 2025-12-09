Política

Câmara dos Deputados

Anistia de Bolsonaro "é sonho de verão", diz Paulinho da Força, relator do projeto

Parlamentar defende que o projeto deve tratar de uma redução parcial de penas e não de um perdão "amplo, geral e irrestrito", como deseja a ala bolsonarista

Estadão Conteúdo

Levy Teles

