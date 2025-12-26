Analgésicos, fisioterapia e prevenção de complicações: Jair Bolsonaro entra em período pós-operatório

Ex-presidente foi operado no DF Star, em Brasília. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

Após ser submetido a uma cirurgia para a correção de uma hérnia inguinal bilateral, o ex-presidente Jair Bolsonaro agora passa pelo período pós-operatório, com uso de analgésicos e cuidados para prevenção de complicações, como trombose venosa profunda e problemas respiratórios.

Bolsonaro deve ainda iniciar fisioterapia nos próximos dias, com foco na mobilização precoce e na recuperação funcional.

O procedimento foi realizado na quinta-feira (25) e teve a duração de três horas e meia. Segundo a equipe médica, não houve intercorrências durante a cirurgia, mas ainda não há previsão para que Bolsonaro deixe o hospital. O ex-presidente está no quarto e a previsão é de que internação dure de cinco a sete dias.

A equipe que cuida do ex-presidente também deverá realizar, na próxima semana, um outro procedimento para tentar acabar com os soluços que afligem Bolsonaro. Um laudo da Polícia Federal encaminhado previamente ao Supremo Tribunal Federal (STF) informou que "os episódios de soluços permaneceram durante todo o exame sem qualquer remissão ou melhora, com frequência de aproximadamente 30 a 40 episódios por minuto". O tratamento indicado é a aplicação de uma anestesia em um nervo que controla o diafragma, chamado frênico, o que deve eliminar os soluços segundo expectativa dos especialistas.

— Nós optamos por questões de precaução otimizar o tratamento clínico, melhorar a dieta, potencializar toda a medicação e observar nesses próximos dias a necessidade ou não desse procedimento, provavelmente nós o faremos na segunda-feira, que é o tempo para ele responder a medicação — revelou o cardiologista Brasil Caiado, que também acompanha Bolsonaro.