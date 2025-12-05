Alexandre de Moraes é eleito "herói" e uma das 25 pessoas mais influentes do mundo por jornal britânico

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes apareceu na lista das 25 pessoas mais influentes do mundo em 2025, do jornal britânico Financial Times, divulgada nesta sexta-feira (5). O magistrado brasileiro foi incluído na categoria "heróis".
Assinado pela historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, o texto publicado no jornal britânico define Moraes como "um símbolo de democracia e Justiça no Brasil". Também há destaque para a atuação do ministro "num momento em que muitas cortes supremas cedem ao poder de autocratas". As informações são do in
Na mesma categoria de Moraes, também está a atriz e ativista ambiental norte-americana Jane Fonda. Ainda sobre o ministro, Lilia destaca que ele "fortaleceu a compreensão coletiva no Brasil de que a Constituição não é um mero ornamento" por enfrentar os ataques ao sistema eleitoral e a disseminação de notícias falsas.
Apesar disso, o jornal também ponderou que "o uso de instrumentos legais excepcionais e o amplo alcance de suas ações judiciais revelam uma tensão entre firmeza e excesso".
Veja a lista completa
Criadores
- Cynthia Erivo
- Jonathan Anderson
- Ryan Coogler
- Helen Garner
- Rosalía
- Stephen Graham
- Bad Bunny
Líderes
- Jensen Huang
- Susie Wiles
- Safra Catz
- Blaise Metreweli
- Stella Li
- Peter Thiel
- Zohran Mamdani
- Nigel Farage
- Margarita Simonyan
- David Solomon
- Michele Kang
Heróis
- Margaret Atwood
- Rory McIlroy
- Lotte Bjerre Knudsen
- Zak Brown
- Jane Fonda
- Alexandre de Moraes
- Ms Rachel