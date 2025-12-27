Alexandre de Moraes decreta prisão de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro e integrante do núcleo 2 da trama golpista

Filipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão. Twitter/X / Reprodução

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã deste sábado (27), um mandado de prisão domiciliar contra Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada pelo advogado dele, Jeffrey Chiquini, na rede social X.

— A Polícia Federal acabou de sair da casa de Filipe Martins, hoje, 27 de dezembro, recesso do ministro Alexandre de Moraes, sem qualquer necessidade concreta, decretou prisão domiciliar a Filipe Martins e restringiu visitas — afirma Chiquini em vídeo.

Filipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele já cumpria medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica "há 555 dias", segundo o seu advogado.

Chiquini afirmou ainda que Martins cumpriu de forma "exemplar" todas as medidas cautelares impostas pelo STF e que não há nenhum fato concreto atribuído ao seu cliente na determinação de Moraes.

— Não tem alteração no quadro fático, nenhum comportamento de Filipe Martins que necessite o agravamento das cautelares — relata Chiquini.

PF nas ruas

Além de Filipe Martins, a Polícia Federal cumpre outros nove mandados de prisão domiciliar, determinados por Alexandre de Moraes, contra condenados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pela trama golpista.

A operação da PF ocorre um dia depois da prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, no Paraguai, enquanto ele tentava fugir, com documentos falsos, para El Salvador.

Os alvos terão de usar tornozeleira eletrônica, além de cumprir outras medidas restritivas como a proibição de uso de redes sociais, de contato com outros investigados, a entrega de passaportes, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de visitas.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal, com apoio do Exército Brasileiro em parte das diligências.

Trama golpista

Acusações

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus do núcleo 2 são responsáveis por elaborar a chamada "minuta do golpe", articular a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores da Região Nordeste nas eleições de 2022 e, ainda, de planejar a operação "Punhal Verde Amarelo", que tinha como objetivo o assassinato de autoridades, como o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Demais condenados

Mário Fernandes: 26 anos e seis meses e 120 dias-multa

26 anos e seis meses e 120 dias-multa Silvinei Vasques : 24 anos e seis meses e 120 dias-multa

24 anos e seis meses e 120 dias-multa Marcelo Costa Câmara: 21 anos e 120 dias-multa

21 anos e 120 dias-multa Marília Ferreira de Alencar: oito anos e seis meses e 40 dias-multa