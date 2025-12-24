Alexandre de Moraes corrige nota e nega ligações para o presidente do BC para tratar do Banco Master

Ler resumo

Alexandre de Moraes deve ser alvo de pressão política após o recesso parlamentar. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está no centro de uma crise política e econômica. A pressão teve início após a jornalista Malu Gaspar, de O Globo, revelar um contrato entre o Banco Master e um escritório de advocacia que tem como uma das sócias a esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes.

Moraes teria procurado diretamente o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder em favor do banco em pelo menos quatro ocasiões — três por telefone e uma presencial. A instituição, de propriedade do banqueiro Daniel Vorcaro, foi liquidada pelo BC em 18 de novembro após investigações de fraude pela Polícia Federal. O escritório de Viviane possui um contrato de prestação de serviços com o Master no valor de R$ 3,6 milhões mensais, com previsão de totalizar R$ 129 milhões até 2027.

Na terça-feira, a reportagem do Estadão revelou que Moraes chegou a ligar seis vezes para Galípolo em um dia só.

Vaivém de notas oficiais

Na terça-feira (23), Moraes divulgou uma nota na qual confirmou as conversas com Galípolo, mas alegou que o objetivo foi discutir a Lei Magnitsky, instrumento que autoriza o governo americano a impor sanções financeiras contra estrangeiros acusados de violações contra os direitos humanos e que foi aplicado contra ele e a esposa.

No primeiro comunicado, Moraes informou que “recebeu para reuniões o presidente do BC, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente Jurídico do Banco Itaú”.

Segundo a nota, o objetivo das reuniões foi analisar com os dirigentes das principais instituições financeiras do país “as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito”.

Nota corrigida em 3 minutos

Ao divulgar seu comunicado à imprensa, o gabinete enviou duas notas diferentes, com intervalo de 3 minutos. Às 9h27min, o texto divulgado elencava, ao tratar de uma reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a presença também da Febraban, do BTG e dos vice-presidentes do Bradesco e do Itaú. Na segunda versão, divulgada às 9h30min, o Bradesco foi substituído pelo Santander.

Na segunda nota, o magistrado afirmou ainda que as duas reuniões aconteceram, respectivamente, nos dias 14 de agosto e 30 de setembro. Ele reforçou que "o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na operação de aquisição BRB-Master perante o Banco Central".

"Em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente a aquisição do BRB pelo Banco Master. Esclarece, ainda, que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos, para esse ou qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na operação de aquisição BRB-Master perante o Banco Central", citou.

O objetivo dessas reuniões, segundo o ministro, foi discutir a manutenção de serviços bancários básicos, como contas correntes e cartões, diante das restrições internacionais. O Banco Central, em nota assinada por Galípolo, confirmou a realização dos encontros e o tema pautado, sem mencionar o Banco Master ou detalhar as datas das conversas.

Apesar de tanto o gabinete de Moraes quanto o Banco Central terem confirmado o encontro entre o presidente da autarquia e o ministro do STF, a reunião entre os dois não consta na agenda oficial nem de Gabriel Galípolo nem dos demais integrantes da diretoria do banco.

Impacto político

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou que iniciará a coleta de assinaturas para a instalação de uma CPI após o recesso parlamentar. O colegiado teria como foco investigar os contratos do escritório da esposa de Moraes com o Banco Master e os registros de diálogo entre o ministro e integrantes do Banco Central durante o período que antecedeu a liquidação da instituição financeira.

Entenda a crise

Leia as notas na íntegra

Veja a íntegra das notas de Moraes e do Banco Central sobre o caso, todas divulgadas no dia 23 de dezembro

“O Ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnistiky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o Presidente e o vice-presidente Jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os Presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeira, da Febraban, do BTG e os vice-presidentes do Santander e Itaú. Em todas as reuniões, foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito."

“O Ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou, em seu gabinete, duas reuniões com o Presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnistiky. A primeira no dia 14/08, após a primeira aplicação da lei, em 30/08; e a segunda no dia 30/09, após a referida lei ter sido aplicada em sua esposa, no dia 22/09. Em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente a aquisição do BRB pelo Banco Master. Esclarece, ainda, que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos, para esse ou qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na operação de aquisição BRB-Master perante o Banco Central.”

