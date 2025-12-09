Alcolumbre promete votação da dosimetria no Senado: "Este ano ainda"

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que colocará em votação o projeto de lei da dosimetria ainda em 2025, se a proposta for aprovada na Câmara dos Deputados. A declaração foi dada no início da tarde desta terça-feira (9), dia previsto para a votação do texto pelos deputados.
Alcolumbre disse ter um firmado um compromisso com os líderes e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o assunto, de acordo com a CNN.
O PL reduz a pena dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.
— Fiz um compromisso com os líderes, comigo mesmo, e com vossas excelências, com o Senado Federal, mas sobretudo com o Brasil, que se a Câmara deliberasse este assunto, o Senado Federal deliberaria — declarou.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar (PSD-BA) reclamou da falta de tempo para análise.
— (Votar) de afogadilho é impossível, é um desrespeito aos senadores — contestou Otto.
Alcolumbre sugeriu uma tramitação rápida.
— Se a matéria for votada hoje (na Câmara), eu encaminho ainda hoje para lá (CCJ) e vossa excelência (Otto Alencar) pode deliberar amanhã. E nós deixarmos para votar na próxima semana (no plenário), não tem problema. Eu acho que tem que estabelecer um calendário —respondeu.