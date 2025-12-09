Alcolumbre promete votação da dosimetria no Senado: "Este ano ainda"

Presidente do Senado afirmou ter um compromisso com líderes e com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Andressa Anholete / divulgação

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que colocará em votação o projeto de lei da dosimetria ainda em 2025, se a proposta for aprovada na Câmara dos Deputados. A declaração foi dada no início da tarde desta terça-feira (9), dia previsto para a votação do texto pelos deputados.

Alcolumbre disse ter um firmado um compromisso com os líderes e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre o assunto, de acordo com a CNN.

O PL reduz a pena dos condenados pelos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Fiz um compromisso com os líderes, comigo mesmo, e com vossas excelências, com o Senado Federal, mas sobretudo com o Brasil, que se a Câmara deliberasse este assunto, o Senado Federal deliberaria — declarou.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar (PSD-BA) reclamou da falta de tempo para análise.

— (Votar) de afogadilho é impossível, é um desrespeito aos senadores — contestou Otto.

Alcolumbre sugeriu uma tramitação rápida.