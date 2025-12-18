Alcolumbre diz que  votação do orçamento deve ficar para sexta-feira

Davi Alcolumbre já havia admitido a possibilidade de que a votação ocorresse na sexta-feira. Carlos Moura / Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou na noite de quarta-feira (17), que o mais provável é que a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 (PLN 15/2025), fique para sexta-feira (19). Segundo o congressista, isso daria tempo para o relator, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), terminar seu relatório.

Alcolumbre marcou uma sessão do Congresso para as 12h de desta quinta-feira (18), mas já havia admitido a possibilidade de que a reunião fosse adiada para o dia seguinte.

Na quarta-feira, o Senado aprovou o projeto de lei (PL) que reduz em 10% isenções tributárias federais e aumenta a taxação sobre fintechs e casas de aposta, o que libera R$ 22,45 bilhões no orçamento para 2026.

O que foi aprovado em comissão

O texto aprovado pela Comissão Mista de Orçamento em 3 de dezembro estipula R$ 12,1 bilhões para emendas de comissões da Câmara e do Senado e mais R$ 4 bilhões para o fundo eleitoral. No projeto original, o fundo tinha apenas R$ 1 bilhão.

O relatório do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) cortou R$ 2 bilhões nas despesas de custeio e investimentos e contou com uma reestimativa de receitas de R$ 13,2 bilhões, aprovada mais cedo.

Bulhões destinou R$ 1,1 bilhão para os 16 relatores setoriais do Orçamento, R$ 500 milhões para outras emendas de bancadas estaduais e, ainda, R$ 400 milhões para os ajustes do relatório geral.

As emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais de execução obrigatória já tinham garantidas no projeto uma reserva de R$ 37,8 bilhões.

Leia Mais Veja como os senadores gaúchos votaram no PL da Dosimetria, que reduz penas de Bolsonaro e condenados pelo 8 de Janeiro

O orçamento apresenta uma projeção de R$ 6,5 trilhões em despesas, dos quais R$ 1,8 trilhão é destinado ao refinanciamento da dívida pública federal.

A meta é de superávit de R$ 34,2 bilhões nas contas.

Bulhões criticou a flexibilização dos pedidos de créditos suplementares proposta pelo governo no texto.

O texto vai para a aprovação no plenário em sessão conjunta do Congresso, com deputados federais e senadores.