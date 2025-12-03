AGU pede que Gilmar Mendes reconsidere decisão que restringe à PGR pedidos de impeachment contra ministros do Supremo

Decisão de Mendes é provisória e será submetida à análise dos demais ministros no plenário virtual. Nelson Jr. / SCO / STF / Divulgação

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com um pedido, nesta quarta-feira (3), para que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reconsidere a decisão que restringiu à Procuradoria-Geral da República (PGR) o poder pedir o impeachment de magistrados da Suprema Corte.

Na manifestação, a AGU solicitou que a medida cautelar também tenha os efeitos suspensos até o julgamento em definitivo do tema pelo plenário do STF. A sessão que vai analisar a decisão do ministro no plenário virtual da Corte está agendada para começar no dia 12 de dezembro.

A manifestação atende a despacho do ministro Gilmar Mendes, que determinou que a AGU fosse ouvida sobre o mérito das ações. O documento entregue ao STF foi assinado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e pela secretária-geral de Contencioso, Isadora Cartaxo. Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma vaga no STF e ainda enfrenta resistência do Senado Federal para sua aprovação na sabatina.

"Legitimidade popular"

No documento, a AGU sustenta que a legitimidade popular para oferecimento de denúncias não representa ameaça à independência do Poder Judiciário. "O controle do exercício do poder pelos cidadãos decorre da soberania popular inscrita no artigo 1º, parágrafo único, da Constituição Federal, ao estatuir que: todo o poder emana do povo", diz trecho.

A manifestação da AGU faz referência ainda às informações prestadas pelo Senado Federal nos processos, para reforçar que já existem mecanismos jurídico-políticos internos àquela Casa Legislativa aptos a filtrar a admissibilidade de denúncias de autoria popular.