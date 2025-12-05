Política

Com a Palavra
Notícia

"A inteligência artificial nunca vai substituir o magistrado", afirma presidente eleito do TJ-RS

Desembargador Eduardo Uhlein foi vitorioso na última eleição do tribunal, que terminou empatada e precisou ser decidida por critérios de desempate. Mandato terá início em fevereiro

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS