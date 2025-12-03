Política

Por ordem do STF
Notícia

13ª Vara Federal de Curitiba, que cuidou da Lava-Jato, é alvo de operação da PF

Mandados expedidos pelo ministro do Supremo Dias Toffoli foram cumpridos nesta quarta-feira; ação busca documentos ligados à operação

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS