13ª Vara Federal de Curitiba, que cuidou da Lava-Jato, é alvo de operação da PF

Prédio onde fica a 13ª Vara Federal de Curitiba. Divulgação / JFPR

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (3) na 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, responsável pelos processos da extinta operação Lava-Jato. A ação foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo informações do g1.

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão para recolher documentos relacionados a investigações conduzidas pela Vara. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os motivos da operação.

De acordo com a apuração do g1, não há pessoas investigadas ou alvos específicos, apenas a coleta de documentos. A Justiça Federal informou que não irá se manifestar sobre o caso.

