"Vou prestar todos os esclarecimentos assim que tiver acesso aos detalhes do processo", afirma ex-prefeito de Lajeado Marcelo Caumo

Marcelo Caumo esteve ao vivo no estúdio da Rádio Gaúcha. Jeff Botega / Agencia RBS

O ex-prefeito de Lajeado e secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do governo do Rio Grande do Sul Marcelo Caumo falou nesta quinta-feira (13), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, sobre operação da Polícia Federal (PF) em que é investigado.

— Essa investigação ocorre em segredo de Justiça ainda e a gente não teve acesso aos autos por completo. E só depois de ter o conhecimento dos fatos, que a gente pode avançar e esclarecer tudo para a comunidade — declarou.

Caumo foi alvo da ação que apura desvio de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados à administração municipal de Lajeado, no Vale do Taquari, após enchente ocorrida em maio de 2024. Caumo afirma que irá conversar pessoalmente com o governador do RS, Eduardo Leite, para avaliar se manterá ou deixará o cargo de secretário.

— Eu não conversei ainda com o governador (Eduardo Leite está na COP30, em Belém). De fato, vou me dedicar a fazer esses esclarecimentos. Vou conversar com o governador hoje. Eu acredito no projeto do governo do Estado, do Eduardo Leite e do Gabriel Souza. Enfim, vamos ver o que sai da conversa. Não quero atrapalhar de forma alguma — afirmou.

Segundo Caumo, o advogado teve acesso a algumas partes do processo e que se apurou é se tratar de uma investigação que inicia na Controladoria Geral da União, que cuida dos contratos, das contas.

VEJA A ENTREVISTA

— A prefeitura faz uma licitação, não tem interessados. e depois contrata uma empresa de forma simples, com processo simplificado, que a lei da calamidade permite, inclusive, naquele momento muito traumático que todos nós vivemos. E esse recurso foi pago com um recurso federal de R$ 320 mil para serviços de saúde, de psicólogo, enfim, outros serviços.

Marcelo reforçou que irá prestar todos os esclarecimentos.