"Vou prestar todos os esclarecimentos assim que tiver acesso aos detalhes do processo", afirma ex-prefeito de Lajeado Marcelo Caumo

O ex-prefeito de Lajeado e secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do governo do Rio Grande do Sul Marcelo Caumo falou nesta quinta-feira (13), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, sobre operação da Polícia Federal (PF) em que é investigado.
— Essa investigação ocorre em segredo de Justiça ainda e a gente não teve acesso aos autos por completo. E só depois de ter o conhecimento dos fatos, que a gente pode avançar e esclarecer tudo para a comunidade — declarou.
Caumo foi alvo da ação que apura desvio de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados à administração municipal de Lajeado, no Vale do Taquari, após enchente ocorrida em maio de 2024. Caumo afirma que irá conversar pessoalmente com o governador do RS, Eduardo Leite, para avaliar se manterá ou deixará o cargo de secretário.
— Eu não conversei ainda com o governador (Eduardo Leite está na COP30, em Belém). De fato, vou me dedicar a fazer esses esclarecimentos. Vou conversar com o governador hoje. Eu acredito no projeto do governo do Estado, do Eduardo Leite e do Gabriel Souza. Enfim, vamos ver o que sai da conversa. Não quero atrapalhar de forma alguma — afirmou.
Segundo Caumo, o advogado teve acesso a algumas partes do processo e que se apurou é se tratar de uma investigação que inicia na Controladoria Geral da União, que cuida dos contratos, das contas.
VEJA A ENTREVISTA
— A prefeitura faz uma licitação, não tem interessados. e depois contrata uma empresa de forma simples, com processo simplificado, que a lei da calamidade permite, inclusive, naquele momento muito traumático que todos nós vivemos. E esse recurso foi pago com um recurso federal de R$ 320 mil para serviços de saúde, de psicólogo, enfim, outros serviços.
Marcelo reforçou que irá prestar todos os esclarecimentos.
— E aqui, mais uma vez, repito isso, enfim, vamos enfrentar esse problema para trazer todos os esclarecimentos, mesmo não sabendo com detalhe até aqui quem são as pessoas que estão sendo questionadas, procuradas, enfim.