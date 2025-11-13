Política

Investigado pela PF
Notícia

"Vou prestar todos os esclarecimentos assim que tiver acesso aos detalhes do processo", afirma ex-prefeito de Lajeado Marcelo Caumo

Político foi alvo da ação que apura desvio de recursos públicos federais do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados à administração municipal após enchente de 2024

Zero Hora

