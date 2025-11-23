Vigília, ferro de solda e tentativa de fuga: prisão de Bolsonaro move tabuleiro político e promete reações neste domingo

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente por risco à ordem pública e risco de fuga. Sergio Lima / AFP

A prisão preventiva do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, decretada no sábado (22) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, deflagrou reações políticas e judiciais que prometem desdobramentos neste domingo (23).

Entre mobilizações contrárias e favoráveis à medida, previstas em diversas cidades do país, é aguardada audiência de custódia do político. O procedimento ocorrerá ao meio-dia, por videoconferência na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal.

A medida, obrigatória em qualquer prisão preventiva, analisará se a detenção de Bolsonaro cumpriu os requisitos legais e se houve risco à integridade física dele. Neste momento, o mérito da prisão não será discutido — isso ficará a cargo do próprio Supremo.

Outro rito previsto para este domingo é o fechamento do prazo máximo de 24 horas determinado por Moraes para que a defesa de Bolsonaro se manifeste sobre a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, ocorrida na madrugada de sábado, com uso de um ferro de solda — como admitiu o ex-presidente.

Vigília, tentativa de fuga e prisão

O ex-presidente foi preso na manhã de sábado em Brasília. A Polícia Federal informou que cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão preventiva é uma medida cautelar e não está relacionada ao cumprimento da pena de 27 anos e três meses pela condenação na trama golpista. A decisão de Moraes que converteu a prisão domiciliar — na qual Bolsonaro estava desde 4 de agosto por descumprimento de medidas cautelares — em prisão preventiva se baseou em dois principais pontos:

o risco iminente de uma possível fuga;

de uma possível fuga; uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele, para a noite de sábado.

O ministro citou que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal constatou uma violação da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente às 0h8min de sábado. "A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga", diz a decisão.

A despeito da prisão, aliados e o filho Flávio decidiram manter a vigília programada para a noite de sábado. O grupo se concentrou nas proximidades do condomínio onde mora o ex-presidente. Os deputados federais gaúchos Luciano Zucco (PL) Marcel Van Hattem (Novo) estiveram no local.

Um opositor de Bolsonaro se infiltrou na vigília e fez um discurso com críticas ao ex-presidente, surpreendendo os presentes. O homem acabou expulso pelos manifestantes.

Apoiadores de Bolsonaro participaram de vigília. Kelly Matos / Agencia RBS

A prisão também foi motivada por um vídeo publicado na sexta-feira (21) pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro. Ele convocou apoiadores para uma "vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil" para a noite de sábado em frente ao condomínio onde o ex-presidente mora em Brasília.

Moraes considerou que o tumulto causado pela reunião de apoiadores tinha "alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta" e de facilitar uma eventual tentativa de fuga do réu.

Prisão com "dignidade"

No despacho de 17 páginas, Moraes determinou ainda que o mandado de prisão fosse cumprido "com todo o respeito à dignidade do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática; ficando a seu critério (da Polícia Federal) a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem", segundo o Estadão.

Depois da prisão, Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde está recolhido em uma Sala de Estado — um espaço reservado para figuras públicas, como ex-presidentes da República. A sala possui cerca de 12 metros quadrados, banheiro anexo, TV, ar-condicionado e frigobar.

Veja a decisão na íntegra:

Bolsonaro admite violação de tornozeleira

A prisão de Jair Bolsonaro gerou reação ao longo do sábado, levando o Supremo a divulgar, durante a tarde, o relatório e um vídeo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) do Distrito Federal sobre a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente.

O material, que havia sido enviado ao STF, aponta que Bolsonaro admitiu ter usado ferro de solda para violar o equipamento na madrugada de sábado. A alegação teria sido feita pelo ex-presidente após o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime) verificar que o alarme do dispositivo de monitoramento havia disparado na madrugada, em razão de um alerta de violação.

A partir disso, uma equipe de escolta foi enviada à residência de Bolsonaro, onde constatou que o equipamento apresentava "marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local de encaixe/fechamento do case".

— Meti o ferro quente aí — teria afirmado Bolsonaro em resposta à agente penal.

O equipamento, então, foi substituído.

Equipamento foi danificado com ferro de solda, segundo Bolsonaro. Seape / Divulgação

Medida mobiliza política e Judiciário

A prisão gerou repercussão em diferentes esferas. Na parte legal, a defesa de Bolsonaro prepara um pedido de habeas corpus, buscando a liberdade do ex-presidente, e lida com as complicações jurídicas criadas pela violação da tornozeleira.

A infração verificada pelo Centro de Monitoração — a violação da tornozeleira eletrônica às 0h8min do sábado — poderá dificultar a concessão do habeas corpus, assim como a obtenção do cumprimento da pena definitiva em regime domiciliar.

O ministro Alexandre de Moraes já havia julgado prejudicado o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa na sexta-feira (21). O pedido citava uma lista de 10 problemas de saúde de Bolsonaro.

Ao mesmo tempo em que isso acontece, Moraes aguarda o fim do prazo para recursos no processo do golpe de Estado para determinar o cumprimento da pena de 27 anos e três meses à qual Bolsonaro foi condenado em setembro. A defesa tem até esta segunda-feira (24) para ingressar com novos embargos no processo do golpe.

Em meio à pressão jurídica, aliados formam uma tese relacionada ao estado emocional do ex-presidente. Pessoas próximas à família afirmam que Bolsonaro estava em "surto" quando usou o ferro de solda para danificar a tornozeleira. A alegação é que ele acreditava estar ouvindo vozes vindas do aparelho.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o episódio mostra como o estado emocional de Bolsonaro está "totalmente alterado".

"O estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco", afirmou o advogado Celso Vilardi, que representa Jair Bolsonaro.

Na esfera política, a prisão de Bolsonaro gerou revolta na oposição ao governo Lula. O grupo agora planeja retomar a discussão do projeto de anistia, que havia perdido força nas últimas semanas. O grupo vê na aprovação do projeto uma resposta à ação do ministro Alexandre de Moraes, autor do mandado de prisão do ex-presidente.

A mobilização já começou no sábado. Líder da oposição, o deputado Luciano Zucco (PL) embarcou para Brasília para se reunir com colegas de oposição e a família do ex-presidente para pressionar pela votação da anistia.

Se aprovada, essa mudança na legislação penal reduziria o tempo de reclusão de Bolsonaro, de seis anos e 10 meses para cerca de três anos, e também impactaria naqueles que foram presos no 8 de janeiro. Caso passe pela Câmara, o projeto será enviado ao Senado.

Além do debate da anistia, os apoiadores do ex-presidente no Congresso irão defender a adoção de medidas contra o STF, como o impeachment de Moraes.

Bolsonaro foi levado para sede regional da PF, em Brasília. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

STF avaliará prisão na segunda-feira

A decisão de Moraes de decretar a prisão preventiva é monocrática e, conforme o regimento interno do STF, será submetida ao crivo da Primeira Turma do STF.

O ministro Flávio Dino, presidente do colegiado, convocou uma sessão virtual extraordinária para o referendo desta decisão para a próxima segunda-feira (24). A turma poderá ratificar ou não a decisão de Moraes sobre o tema.

Leia a nota do advogado Celso Vilardi, da defesa de Jair Bolsonaro:

"A prisão preventiva do ex-Presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã de hoje, causa profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos (representação feita em 21/11), está calcada em uma vigília de orações.

A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a “existência de gravíssimos indícios da eventual fuga”, o fato é que o ex-Presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais.

Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco.