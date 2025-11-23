Política

O dia seguinte
Notícia

Vigília, ferro de solda e tentativa de fuga: prisão de Bolsonaro move tabuleiro político e promete reações neste domingo

Ex-presidente passará por audiência de custódia, realizada por videoconferência, na sede da PF em Brasília

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS